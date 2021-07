Van Hooijdonk si presenta a Bologna: “Darò tutto per onorare questa maglia gloriosa”

Sydney Van Hooijdonk, figlio d’arte, di Pierre, ex Feyenoord. Questa mattina il Bologna ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante olandese, figlio d’arte, di Pierre, ex Feyenoord.

Il giovane Sydney, in attesa della presentazione ufficiale, ha scritto alcune parole sui social, descrivendo il suo stato d’animo per l’approdo a Bologna.

Queste le sue parole: “ Sono contentissimo e molto orgoglioso di aver firmato il mio contratto con questo fantastico club e di potermi definire un giocatore del Bologna. Sono grato alla Società tutta per avermi dato fiducia e darò tutto me stesso per onorare questa prestigiosa e storica maglia rossoblu”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 17. (@sydneyvanhooijdonk)

Foto: Twitter Bologna