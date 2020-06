Van Ginkel confessa: “Sto trattando il rinnovo con il Chelsea”

Marco Van Ginkel, centrocampista del Chelsea in scadenza il prossimo 30 giugno, ha parlato ai media olandesi soffermandosi sul suo futuro e sul possibile rinnovo con i Blues: “Le prospettive di rinnovo sono molto buone ora. Ho lavorato duramente per tornare in forma e posso gestire quattro o cinque allenamenti a settimana. A marzo, ero quasi pronto per unirmi al gruppo e mi fu permesso di fare duelli in allenamento, ma ci fu poi il coronavirus. Il mio agente sta discutendo un nuovo contratto con il club. Sono molto contento di questo segno di fiducia da parte del Chelsea”, le parole di Van Ginkel.

Foto: Daily Mail