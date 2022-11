Van Gaal su Depay: “Non vogliamo rischiare con lui. Abbiamo bisogno del miglior Memphis”

Il ct dell’Olanda ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Depay. Di seguito le sue parole: “Non stiamo correndo rischi con Memphis e non vogliamo forzare nulla. Abbiamo bisogno di lui per diventare campioni del mondo. Faremo il possibile per portarlo alla prossima partita nel miglior modo possibile, deciderò da solo quanto giocherà. Cerco di assicurarmi che ogni giocatore raggiunga il suo pieno potenziale e ci riesco, dobbiamo migliorare sugli esterni.”

Foto: Sito Olanda