Van Gaal rivela: “Sono stato vicino ad allenare il Messico. E’ l’Olanda d’America”

Intervistato da NOS on Sunday, Louis Van Gaal ha rivelato di essere stato molto vicino al ruolo di CT del Messico, dopo i Mondiali di Russia 2018 e il conseguente addio di Juan Carlos Osorio: “Pensavo che sarebbe stata una sfida conveniente per me. Parlo la lingua e hanno giocatori molto promettenti. Hanno una buona squadra. In un certo senso sono come l’Olanda d’America. Mi sarebbe piaciuto allenare il Messico, ma poi la cosa non è andato in porto e hanno raggiunto altri accordi.”

Foto: RMC Sport