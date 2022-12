Van Gaal provoca il Brasile: “Contro la Corea hanno giocato di contropiede”

Louis Van Gaal, ct dell’Olanda, ha parlato a Nos del Brasile e del match dei verdeoro contro la Corea, lanciando qualche frecciatina alla squadra brasiliana: “Molti dicono che il Brasile sia la favorita per vincere il Mondiale dato che secondo molti giocano un calcio spettacolare, ma contro la Corea hanno giocato solo di contropiede”. Come al solito Van Gaal non nasconde nulla e parla senza peli sulla lingua.

Foto: Twitter Olanda