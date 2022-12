Van Gaal: “Non sarò più l’allenatore dell’Olanda. Sono orgoglioso di avere creato un gruppo giovane”

Louis Van Gaal, al termine del match perso ai rigori contro l’Argentina, ha parlato del suo percorso con l’Olanda e ha annunciato il suo ritiro da allenatore degli Orange: “Non continuerò più come allenatore dell‘Olanda, è stata la mia ultima partita per il mio terzo mandato”, intendendo che è la terza volta che allena l’Olanda. “Sono molto orgoglioso del mio percorso. Ho convocato molti giocatori giovani, ho permesso loro di fare esperienza e farsi le ossa. Abbiamo formato un gran gruppo e, quando guardo indietro, vedo qualcosa di molto positivo. Non mi sento sconfitto”. Infine, annuncia l’addio; “Comunque, lascio un ottimo gruppo, una squadra affiatata e molto tecnica. Sono stato allenatore per 20 partite e non abbiamo mai perso. Ci sarà un motivo. Inoltre, abbiamo giocato contro le migliori Nazionali”.

Foto: Twitter Olanda