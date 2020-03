Van Gaal non ha dubbi: “Juve e Barça avrebbero dovuto invertire gli acquisti di De Ligt e De Jong”

Louis Van Gaal, ex allenatore di Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United, ha parlato ii microfoni dell’emittente catalana TV3 soffermandosi su Frenkie De Jong e Matthijs De Ligt: “Per me, se c’era un club che avrebbe dovuto comprare Matthijs De Ligt, questo era proprio il Barcellona. E visto che lì c’è Busquets, penso che Frenkie De Jong sarebbe dovuto andare alla Juventus. Il Barcellona per me ha bisogno più di uno come De Ligt che uno come De Jong. Avrebbero dovuto invertire gli acquisti”.