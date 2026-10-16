Van Gaal: “Le irregolarità del City sono state decisive per il mio licenziamento al Manchester United”

16/10/2026 | 13:15:37

Intervistato da The Athletic, Louis Van Gaal è tornato a parlare della sua esperienza allo United, commentando le presunte irregolarità del Manchester City: “Per me, all’epoca, la mancata qualificazione alla Champions League nel 2016 è stata probabilmente il fattore decisivo per il mio licenziamento dal Manchester United, con tutte le conseguenze e le sofferenze che ne sono derivate. Non posso tornare indietro nel tempo e cambiare la storia, non può farlo neanche la Federcalcio. Sulle irregolarità alla fine spetterà a un giudice decidere. Allo United poteva finire in modo diverso per me, su questo non ci sono dubbi”.

foto x olanda