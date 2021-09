Van Gaal: “Felice per la vittoria, non era facile fare quattro gol al Montenegro”

Louis Van Gaal, allenatore dell’Olanda, è intervenuto ai microfoni della stampa per commentare il largo successo (4-0) ottenuto ai danni del Montenegro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Tutto è andato alla grande fin dall’inizio e sono stato felice per i successivi settanta minuti. Ma abbiamo anche avuto momenti in cui siamo stati negligenti. Tyrell Malacia che regala una palla che poteva portare l’1-1. Non è tutto così facile. Ci siamo allenati due volte per preparare questa partita e lo stesso è stato per la partita contro la Norvegia. E se riesci a battere una squadra così difensiva 4-0, penso che possa dare una spinta”.

Foto: Twitter Olanda