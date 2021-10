Van Gaal elogia De Ligt: “Vedo miglioramenti. E’ risorto dalle tenebre”

Il CT dell’Olanda, Louis Van Gaal, ha parlato in conferenza stampa, commentando lo stato di forma dei difensori olandesi, parlando anche di De Ligt, che dopo un periodo complicato sta dimostrando miglioramenti anche nella Juventus.

Queste le sue parole: “De Ligt è risorto dalle tenebre, ho visto davvero dei miglioramenti. Ho analizzato le ultime partite della Juventus, con Chelsea e Torino mi è piaciuto moltissimo. Mi fa piacere, anche in Nazionale è tornato molto motivato e in forma. Ma ha un concorrente incredibile come Stefan de Vrij, che è stato protagonista in due delle tre precedenti partite”.

Foto: Twitter Juventus