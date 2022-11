Van Gaal è una sentenza: non ha mai perso una partita di un Mondiale

Che Van Gaal fosse uno degli allenatori più in gamba nel panorama calcistico non è una novità. Il ct dell’Olanda, ancor prima dell’inizio del Mondiale, ha detto in conferenza stampa che la sua squadra andrà a vincere il torneo, cosa che a detta di molti non è fattibile anche a causa di nazionali ben più attrezzate di quella olandese. Nonostante ciò, c’è un record che conferisce molta speranza ai tifosi olandesi: da allenatore Luis Van Gaal non ha ancora perso un match dei Mondiali. Lo score del mister ex Manchester United parla chiaro: 7 vittorie e 3 pareggi, le sconfitte ammontano a zero.

Foto: Twitter Olanda