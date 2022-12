Van Gaal: “Di Maria dice che sono il peggior allenatore che ha avuto? Anche Memphis diceva così, ora quasi ci baciamo in bocca”

Alla viglia di quella che Luis Van Gaal ha definito la partita della rivincita, Olanda-Argentina, riferendosi alla sconfitta dell’Olanda nel Mondiale del 2014 proprio contro l’Albiceleste, il CT degli Orange ha parlato del suo passato da allenatore di Di Maria al Manchester United: “Di Maria ha detto che sono il peggior allenatore che lo ha allenato? E’ uno dei pochi giocatori che la pensa così. Mi sembra triste che dica questo. Anche Memphis Depay ha affrontato un periodo analogo con me, sempre al Manchester United. Non andavamo d’accordo io e Memphis, ma ora è tutto sistemato, siamo così in sintonia che quasi ci baciamo in bocca”.

Foto: Twitter Olanda