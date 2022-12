Van Gaal: “CT del Portogallo? In caso di proposta, la ascolterei”

Durante un evento in Olanda, l’ex Ct degli Orange ha parlato della panchina del Portogallo, al momento sguarnita. Dopo l’addio di Fernando Santos, molti allenatori sono sul taccuino della dirigenza portoghese e Van Gaal, ha dichiarato che ascolterebbe volentieri una possibile proposta da parte del Portogallo per farlo accomodare in panchina in vista degli europei 2024: “Io sulla panchina del Portogallo? Sono nuovamente in pensione ma ascolterò comunque la proposta se decidessero di chiamarmi. Di più però non posso dire”.

Foto: twitter Olanda