Van Gaal: “Conte troppo emotivo. Pirlo? Pochi i bravi giocatori poi diventati ottimi tecnici”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex ct dell’Olanda Van Gaal ha commentato la scelta della Juventus di affidare a Pirlo la panchina: “Andrea Pirlo alla Juventus? E’ stato il migliore da giocatore, ma non so come sarà da allenatore. Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi tecnici”. Poi una battuta anche su Conte: “E’ bravo a trasferire la sua filosofia di gioco, ma in partita è troppo emotivo. Restare freddi aiuta ad analizzare meglio il gioco, migliorerebbe la sua attitudine in campo”.

Foto: RMC Sport