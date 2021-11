Van Gaal conferma i problemi di de Vrij: “Difficilmente lo avremo martedì”

L’Inter e l’Olanda sono in ansie per le condizioni di Stefan de Vrij, uscito per un problema muscolare al 90′ e sostituito da De Ligt.

Un problema che verrà valutato nelle prossime ore ma a caldo, il CT Van Gaal, non sembra molto ottimista di poterlo avere in campo martedì nello scontro diretto decisivo con la Norvegia.

Queste le sue parole: “De Vrij? Difficilmente lo avremo martedì. Penso sia fuori”.

Ansia anche in casa Inter, quindi, visto che domenica ci sarà la super sfida con il Napoli.

Foto: Twitter Olanda