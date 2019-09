Van Gaal attacca Valverde: “Il Barcellona non sta usando le qualità di De Jong”

La partenza sottotono del Barcellona nella nuova stagione sta costando diverse critiche al tecnico Ernesto Valverde. A tenere banco in casa catalana è soprattutto la posizione in campo di Frenkie De Jong. L’ultimo attacco in ordine cronologico è arrivato da Louis Van Gaal. L’olandese, ex allenatore del Barça, ha fatto capire il suo pensiero, come riportato dal Mundo Deportivo: “Il Barcellona non sta usando le qualità di De Jong”.

Foto: Mundo Deportivo