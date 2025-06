Van Gaal attacca lo United: “È un club commerciale, non di calcio”

08/06/2025 | 23:55:41

Louis van Gaal, ex tecnico del Manchester United, non ha usato mezzi termini per criticare la gestione attuale dei Red Devils: “È ancora un club commerciale. – ha dettoa Sky Sports – Non è un club di calcio. L’ho già detto prima, ed è sempre difficile. Quando non è l’allenatore a decidere quale giocatore deve arrivare, è molto difficile. Poi puoi licenziare l’allenatore perché non ottiene risultati. Quando sono altre persone a comprare i giocatori, allora hai un problema. Devi avere la conoscenza e l’orientamento dell’allenatore perché deve allenarli.”

Foto: Sito Olanda