Van Gaal attacca: “Chi vuole la sospensione dei campionati lo fa per proprio interesse”

Duro attacco di Louis van Gaal verso quei club che, in Olanda, vogliono sospendere il campionato: “Il calcio attualmente non è per niente importante. Ma se è accertato che il coronavirus è stato sconfitto devi terminare la competizione. Lo sport esiste per designare un vincitore sul campo. E non per dire che dopo 25 partite tagliamo il resto e proclamiamo l’Ajax campione. Chiunque sia un atleta capisce cosa intendo. Trovo scandaloso il modo in cui il problema della salute venga utilizzato nella discussione sul giocare o smettere. Chi non vuole più giocare? Guardate, club che ora sono in una posizione da coppe europee, ad eccezione del Feyenoord. E club in zona retrocessione. Club che abusano di questa crisi per il proprio guadagno e poi ne fanno una questione di sanità pubblica. Spero davvero che le squadre della fascia centrale della classifica possano garantire il completamento della stagione.”

Foto: RMC Sport