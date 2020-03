Van Dijk: “Vincere la Premier senza tifosi sarebbe deludente”

Il centrale del Liverpool, Virgil van Dijk, ha parlato ai media olandesi in merito all’emergenza Coronavirus e le sue conseguenze sul calcio inglese: “Se lo vincessimo in uno stadio vuoto e i tifosi non fossero lì, sarei davvero deluso. – ha detto – Ovviamente, se non ci saranno tifosi ad Anfield, sarà davvero un duro colpo: nessuno vuole giocare senza i fan. Fino a quando non verrà presa una decisione su come andiamo avanti da qui, non ci resta che affrontare questo momento. Ma quando riprenderemo tutto porteremo il titolo ai nostri tifosi”

Foto: thisisanfield.com