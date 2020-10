Van Dijk: “Tutto avviene per un motivo, lavorerò duramente. Tornerò presto”

Virgil Van Dijk dovrà stare fermo per diversi mesi a causa della rottura del crociato anteriore durante il derby con l’Everton, dopo un duro scontro con Pickford. Il centrale olandese del Liverpool ha scritto una lunga lettera sui social dove descrive il suo stato d’animo di questo momento difficile e parla del suo rientro in campo.

Queste le sue parole: “Ho incontrato un importante specialista per pianificare nei minimi dettagli la mia riabilitazione dopo l’incidente. Ora sono completamente concentrato sul mio recupero e farò tutto il possibile per tornare il più rapidamente possibile. Nonostante l’evidente delusione, sono fermamente convinto che nelle difficoltà ci siano opportunità e con l’aiuto di Dio mi assicurerò di tornare meglio, più in forma e più forte che mai. Nel calcio, come nella vita, credo che tutto avvenga per un motivo ed è importante cercare di mantenere la testa equilibrata, sia che si tratti di alti che di bassi. Con il sostegno di mia moglie, dei miei figli, della mia famiglia e di tutti a Liverpool, sono pronto per la sfida che mi aspetta. Vorrei ringraziare tutti per i messaggi di supporto, ha significato molto per me e la mia famiglia, e ora farò tutto il possibile per supportare i miei compagni di squadra in ogni modo possibile in vista delle settimane a venire. Penso al mio recupero giorno per giorno. Tornerò”.

Fonte Foto: Twitter Liverpool