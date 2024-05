van Dijk: “Sono rimasto sorpreso dall’addio di Klopp. Futuro? Ho ancora un anno di contratto, ma ora non è importante”

Il capitano del Liverpool, Virgil Van Dijk, ha parlato a Sky Sports UK anche sul suo futuro.

Queste le sue parole: “Il mio futuro non è importante in questo momento. Al momento non ho niente da dire. Non è cambiato nulla e non c’è niente nemmeno in programma. Nessun cambiamento nella mia situazione. L’unica cosa che posso dire ora è che se dovessi dire addio, non credo che non piangerei perché è stato qualcosa di cui sono rimasto molto sorpreso con Klopp. Ora penso agli Europei, poi una pausa, da agosto vedremo, inizieremo a parlare del futuro”.

Foto: twitter personale