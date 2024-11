van Dijk: “Slot mi piace. Ha trasmesso una bella identità. Gli piace la fase difensiva”

Virgil van Dijk, difensore e capitano del Liverpool ha parlato nel programma streaming di Rio Ferdinand soffermandosi sul tecnico, Arne Slot.

Queste le sue parole: “Slot? È stato molto chiaro con le sue idee. Come voleva che giocassimo, come voleva che difendessimo. Non solo, perché dietro il secondo posto attuale in Premier League ad un solo punto dietro il Manchester City c’è più di questo: “Sai, lavoro molto, facciamo tante riunioni, con tanti video che vengono mostrati riguardo quello che facciamo bene, ma ovviamente anche le cose che dobbiamo migliorare. E ovviamente penso che se ci guardi giocare ora vedi la nostra apertura: tranquilli, ci adattiamo agli avversari, anche in possesso ma ovviamente anche senza palla. Sul modo di giocare e credo che sia questa la chiave. E sai che questo verrà allenato nel fine settimana e anche sul fatto che vogliamo mantenere i clean sheets”.

Foto: sito Liverpool