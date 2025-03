Van Dijk: “Rinnovo? Non ci sono novità, penso solo al finale di stagione”

Nessuna novità per il rinnovo di Virgil Van Dijk. Il difensore olandese andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e per il momento non ha rinnovato con i Reds. Proprio al termine della finale di Coppa di Lega persa contro il Newcastle, il centrale ha commentato: “L’ho detto tante volte, al momento non ci sono novità. Non è una cosa buona o cattiva. Per me la mia piena attenzione e il mio impegno sono sulle ultime nove partite della stagione. Sono sicuro che prima della fine della stagione ci saranno novità. Finché sono pienamente impegnato e ho la mia piena attenzione sul compito che mi aspetta, e amo il club, questa è la cosa principale. Questo è ciò che sono”.

Foto: twitter-liverpool