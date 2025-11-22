Van Dijk: “Questa situazione è un problema, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”

22/11/2025 | 19:31:20

Van Dijk ha commentato la disfatta del Liverpool contro il Nottingham, le sue parole al portale PLP: “È un problema. Tutti nella squadra devono prendersi le proprie responsabilità. Il calcio è un gioco di squadra. Dobbiamo digerire questa sconfitta e incassarla. Dobbiamo lavorare di più. Sono tutti delusi, come è giusto che sia, perché perdere in casa contro il Nottingham Forest è, secondo me, molto grave”.

Foto: Instagram van Dijk