Van Dijk: “Non so se mi vedo nel nuovo ciclo del Liverpool”

A seguito dell’annunciato addio di Jurgen Klopp a fine stagione, Virgil van Dijk non sarebbe certo di restare al Liverpool anche l’anno prossimo:”Se mi vedo nel nuovo ciclo? Questa è una bella domanda, non lo so. Il club ha un bel lavoro da fare, non c’è da sostituire solo l’allenatore ma tutto lo staff e tante altre cose cambieranno. Sono curioso di vedere quale direzione sarà presa e a quel punto valuteremo”.

Foto: Twitter Liverpool