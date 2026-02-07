Van Dijk: “Mi aspetto un’altra dura battaglia contro il City. Come sempre il duro lavoro sarà la nostra base”

07/02/2026 | 15:45:39

Il capitano del Liverpool, Virgil Van Dijk, ha parlato all’interno del matchday programme del club. Queste le sue parole:

“Questa è una partita che non ha bisogno di presentazioni e che non vediamo l’ora che arrivi. Abbiamo giocato alcune partite fantastiche contro il Manchester City nel corso degli anni e mi aspetto un’altra dura battaglia quando daremo il benvenuto alla squadra di Pep Guardiola ad Anfield. Ho parlato regolarmente in questa stagione della necessità di coerenza e ripeterò questo punto qui. Dopo le buone prestazioni e i buoni risultati contro il Qarabag e il Newcastle United la scorsa settimana, è importante che ne segua un altro. Ci siamo divertiti molto nel modo in cui abbiamo giocato contro il Newcastle e ho pensato che anche l’atmosfera che avete creato fosse eccellente. C’era un’atmosfera tipica di Anfield, direi, e sicuramente ne avremo bisogno ancora. Per quanto riguarda domenica, è importante prendere gli aspetti positivi delle ultime due partite e basarci su quelli. Come sempre, il duro lavoro sarà la base. Conosciamo le qualità del City e sappiamo che saranno estremamente motivati ad affrontare questa partita, visto ciò per cui stanno lottando. Dobbiamo essere intensi, con e senza palla, dobbiamo essere impegnati e concentrati sin dal primo fischio e, se siamo tutte queste cose, speriamo che la nostra qualità risplenda in termini di creazione di occasioni e gol”.

Foto: Instagram van Dijk