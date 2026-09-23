Van Dijk: “La conversazione con Xavi? Dieci secondi sono stati sufficienti per convincermi a rimanere”

23/09/2026 | 21:34:34

Il capitano della Nazionale dei Paesi Bassi, Virgil Van Dijk, ha parlato in conferenza stampa della conversazione avuta con il commissario tecnico Xavi Hernandez prima di decidere se ritirarsi. Queste le sue parole:

“La conversazione non doveva essere lunga. È andata molto bene. Dieci secondi sono stati sufficienti per convincermi a rimanere. Xavi mi ha detto ‘Tu sei Virgil van Dijk’, questo è bastato a convincermi a continuare con la nazionale. Avevo semplicemente bisogno di una meritata vacanza con la mia famiglia e poi di un importante incontro con il commissario tecnico della nazionale”.

Foto: Instagram van Dijk