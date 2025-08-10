Van Dijk: “Isak al Liverpool? Qui c’è spazio per un attaccante”

Il difensore del Liverpool Van Dijk ha parlato a BBC Radio 5 Live anche di mercato: “Dopo due anni senza cambiamenti, abbiamo incassato molti soldi e penso che fosse il momento giusto per portare nuova energia. Abbiamo perso quattro titolari e giocatori che hanno dato tanto alla squadra. Alcuni volevano andarsene, come Trent. Di conseguenza, abbiamo dovuto intervenire sul mercato e lo abbiamo fatto. Ora dobbiamo assicurarci di essere pronti per la partita contro il Bournemouth, e poi avremo il Newcastle in trasferta e l’Arsenal. Non devo certo dirvi quanto siano forti queste due squadre. Isak? Penso che ci sia sempre spazio per un attaccante che possa rafforzarci, quindi vediamo cosa porterà il mercato in termini di equilibrio della squadra”.

FOTO: X Liverpool