Van Dijk: “Il titolo può perderlo solo il City. Noi ci proveremo ma bisogna essere realisti”

Virgil Van Dijk difensore del Liverpool, commenta in modo realista la corsa al titolo di Premier, che vede il City in netto vantaggio sulle rivali.

Queste le sue parole a Sky Sports: “Non avremmo voluto concedere due gol in quel modo, ma purtroppo è successo. Questo ha dato loro slancio, anche se noi abbiamo cercato di non farci prendere dal panico e abbiamo continuato a creare occasioni, anche quando eravamo sotto pressione. Penso che per il pubblico sia stata una bella partita, anche se noi volevamo i tre punti e purtroppo non siamo riusciti ad ottenerli”.

Sul City: “Bisogna sempre crederci. Va però detto che il divario è molto ampio, quindi il titolo lo possono forse perdere solo loro. Ciononostante, tutto è possibile: noi ci concentreremo su noi stessi, così come il Chelsea. Dobbiamo cercare di giocare un buon calcio e vincere le partite”.

Foto: Twitter Liverpool