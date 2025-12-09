van Dijk: “Il rigore? Per fortuna l’arbitro lo ha dato. Ma il nostro gol era buono”

09/12/2025 | 23:40:04

Virgil van Dijk, capitano del Liverpool, ha parlato a Sky dopo la vittoria a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “E’ un momento difficile, stiamo cercando di trovare continuità. Abbiamo giocato contro una squadra in forma, a Milano ed è stato bello conquistare questi tre punti. Il mio debutto in Champions League lo avevo fatto qui contro il Milan. Credo che l’Inter ha tanta qualità, con tanti bravi giocatori. Non abbiamo concesso tante opportunità, forse solo il colpo di testa di Lautaro”.

Si è parlato tanto della situazione di Salah, che ne pensi? “Andrà in Coppa d’Africa il prossimo weekend, per noi non è cambiato nulla. Ora ci concentriamo sul Brighton, è l’unica cosa che abbiamo in testa”.

Cosa pensi del rigore? “L’arbitro lo ha dato, penso che anche il gol che ci ha annullato doveva essere convalidato”.

Foto: sito Liverpool