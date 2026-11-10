Van Dijk: “Il mio futuro? Se posso giocare al Liverpool bene, altrimenti andrò altrove”

10/11/2026 | 23:07:17

Virgil Van Dijk ha parlato dal ritiro dell’Olanda: “Io voglio giocare titolare. Se continuerà così, molto bene. Altrimenti, andrò altrove. Al momento non c’è nulla da segnalare, ma questo non significa che sia nel panico. Mentalmente sto bene; fisicamente ho avuto un piccolo problema nelle ultime due settimane, ma sto facendo tutto il possibile per essere disponibile in campo”. L’olandese è in scadenza di contratto con i Reds il prossimo giugno.

Foto: Instagram van Dijk

