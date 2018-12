Van Dijk: “Ieri una delle partite più importanti, vittoria meritata. Ma il Napoli…”

Virgil Van Dijk, difensore e leader del Liverpool, ha parlato sulle pagine del sito ufficiale dei Reds commentando il successo di ieri contro il Napoli: “Volevamo davvero questo successo, abbiamo dato tutto per ottenerlo ed è stata una delle partite più importanti per quanto mi riguardo. L’obiettivo è far meglio dello scorso anno in Europa. Nella vita devi avere dei sogni, altrimenti perché uno farebbe il calciatore? Alla fine quella di ieri è stata una vittoria meritata. Certo, avremmo potuto anche far meglio e chiuderla prima e per questo capisco la tensione del pubblico, ma alla fine abbiamo fatto un buon lavoro e il Napoli ha dimostrato di essere una squadra davvero forte”.

Foto: thirsisanfield