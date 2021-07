Van Dijk festeggia il ritorno in campo: “È solo l’inizio. Grazie a tutti per il supporto”

Il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk, ieri nel corso dell’amichevole persa dai Reds contro l’Hertha Berlino, è tornato in campo per la prima volta dopo l’infortunio al ginocchio accusato lo scorso ottobre. Il centrale, attraverso i propri canali ufficiali social, ha ammesso tutta la sua gioia per questo rientro. “285 giorni fa, ho iniziato un viaggio di ritorno verso il ritorno in campo. È difficile esprimere come mi sento, ma è importante per me dire che mi sento fortunato ad aver avuto il supporto di così tante persone incredibili. Il chirurgo, i miei fisioterapisti, gli allenatori e lo staff che sono stati con me fin dal primo giorno. I miei compagni di squadra per avermi dato energia e aver tenuto la testa alta. I fan per il loro amore, supporto e incoraggiamento. E soprattutto la mia famiglia perché senza di loro non sarei niente. Grazie. Il lavoro non si ferma ora. È solo l’inizio. Continuiamo così!”.

285 days ago, I started on a journey back towards playing. It’s hard to express how I am feeling, but it’s important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021

corner since day one. My teammates for giving me energy and keeping my head up. The fans for their love, support and encouragement. And most of all, my family because without them, I’d be nothing. Thank you. The work doesn’t stop now. It’s only just starting. We keep going! 2/2 pic.twitter.com/OiNLMLO44q — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021

FOTO: Twitter Liverpool