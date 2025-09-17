van Dijk: “Felice della vittoria, ma potevamo evitare di arrivare al 93′”

18/09/2025 | 00:21:08

Virgil Van Dijk ha regalato la vittoria al Liverpool al 93′ contro l’Atletico Madrid. Il difensore ha così parlato a fine gara: “Oggi sono stato fortunato a segnare il gol vittoria. Penso che siamo stati pericolosi nei calci piazzati, c’è stato un po’ di wrestling in area ma sono contento che siamo riusciti a vincere. Però avremmo potuto evitare di metterci in questa situazione”.

Altra vittoria al 90′: “Ovviamente non vorresti mai arrivare a vincere in quei momenti ma lavoriamo tanto in settimana per dominare. Però se è necessario trovare gol alla fine bisogna farlo, è questione di mentalità. Avremmo dovuto evitare di arrivare a questo punto ma stiamo ancora lavorando e dobbiamo continuare così”.

Foto: sito Liverpool