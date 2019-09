Van Dijk e i rumors sul rinnovo Liverpool: “Nulla di vero, vedremo in futuro”

Da qualche settimana in Inghilterra si parla con insistenza di un possibile rinnovo di Virgil Van Dijk con il Liverpool. Ma il difensore olandese, intervenuto ai microfoni dei media britannici, ha risposto così alla questione: “Rinnovo? Non sta succedendo nulla in questo momento, quindi queste voci non mi riguardano. Ho visto molti discorsi sulla stampa riguardo a questo ma assolutamente non sto discutendo di nulla al momento con la società. L’unica cosa che voglio fare in questo momento è concentrarmi sulle partite. Vedremo in futuro cosa succederà”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool