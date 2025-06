Van Dijk: “De Bruyne? Per fortuna non gioca più nel City, è un giocatore speciale”

18/06/2025 | 18:00:07

Intervenuto a Sky Sports UK, Virgil Van Dijk ha espresso tutto il sollievo di non dover più affrontare Kevin De Bruyne: “Per fortuna non gioca più nel City, è stato difficile affrontarlo da avversario. Kevin è un giocatore speciale, ha qualità speciali e fa cose speciali anche in quest’epoca per i numeri che produce, i passaggi, la creatività”.

Foto: Instagram Napoli