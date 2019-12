Van Dijk: “CR7 e Messi tra i più forti di tutti i tempi. Per me il meglio deve ancora venire”

Dopo le dichiarazioni di ieri, Virgil Van Dijk torna a parlare. Il difensore del Liverpool, secondo classificato al Pallone d’Oro, oggi ha affidato a Twitter un lungo messaggio: “E’ stato un grande privilegio essere presente alla serata di premiazione per il Pallone d’Oro 2019. Sono rimasto stupito della caldissima accoglienza ricevuta a Parigi e vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto sentire a casa. Prima di tutto mi voglio congratulare con Messi per la vittoria di questo sesto storico riconoscimento. Ho detto anche ieri sera che è importante sedere alle spalle e ammirare la grandezza che si trova davanti a te. Congratulazioni per un altro incredibile anno. Personalmente è stato un onore essere nominato tra i candidati e sono estremamente orgoglioso di essere arrivato secondo in compagnia di due dei giocatori più forti di tutti i tempi come Messi e Ronaldo. Abbiamo potuto disputare alcune buone battaglie questa stagione e spero di viverne molte altre in futuro. Sono orgoglioso del mio viaggio e spero che il mio percorso possa ispirare altre persone a credere sempre in se stessi e a non mollare mai i propri sogni. Sono affamato di altri successi sul campo e lavorerò al massimo delle mie possibilità per migliorare ancora: penso che il meglio debba ancora venire. E’ stato un anno incredibile il mio 2019 ma niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto e l’amore della mia famiglia. Devo per forza ringraziare ancora una volta tutti i miei compagni al Liverpool e in Nazionale. Infine, grazie a tutti coloro che fanno parte del mondo del calcio per i messaggi di supporto, significa tanto sia per me che per la mia famiglia”, ha concluso Van Dijk.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool