Van Dijk confessa: “Nel 2012 ho rischiato di morire, avevo già scritto il testamento”

Virgil Van Dijk si racconta. Il difensore del Liverpool, in passato ha vissuto un momento particolarmente complicato. A raccontarlo è stato lo stesso giocatore olandese, intervistato ai microfoni di FourFourTwo: “Nel 2012 ho sofferto di appendicite, peritonite e infezione renale. Sono andato vicino a morire, in quel momento ho pensato al peggio così cominciai a scrivere il testamento. Nella stragrande maggioranza dei casi come quello, il paziente muore. In ospedale potevo vedere i tubi collegati al mio corpo, non potevo fare niente. Cominciai a scrivere il testamento, nel casso fossi morto avrei destinato una parte di soldi a mia mamma. Nessuno voleva parlare della mia fine, ma dovevo farlo”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool