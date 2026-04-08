van Dijk: “Ci crediamo in vista del ritorno. Siamo il Liverpool e ce la giocheremo”

08/04/2026 | 23:49:54

Virgil van Dijk, difensore e capitano del Liverpool, ha parlato a Prime Video dopo la sconfitta contro il PSG: “Se ci crediamo? Al 100%. Questi ultimi giorni sono stati duri, come squadra, come capitano e in altre maniere. Tante. Ma siamo il Liverpool, non dobbiamo dimenticarcelo, per il club, per l’emblema. Noi giochiamo a casa settimana prossima, abbiamo l’energia necessaria, con la nostra atmosfera. Poi è un privilegio giocare per il Liverpool, lo sarà giocare ad Anfield. Ce la metteremo tutta per giocare contro il PSG, proviamoci”.

Foto: sito Liverpool