Van Dijk: “Capisco perfettamente le critiche, forse ci sopravvalutiamo”

Virgil van Dijk ha così parlato dell’avventura della Nazionale olandese a Euro2024: “Posso capire perfettamente le critiche – ha detto il campione del Liverpool -. Nel complesso le cose potevano e dovrebbero andare meglio. Forse ci sopravvalutiamo”.

“C’era molto da dire dopo il ko con l’Austria e abbiamo dovuto fare un’analisi approfondita. Non è stata la tattica a far sì che le cose andassero male, è mancata soprattutto la voglia di vincere, quindi ne abbiamo parlato con parole dure”. Lo stesso Van Dijk è stato molto criticato per il terzo e decisivo gol dell’Austria a Berlino: “Non sono stupido – ha detto -. So anche che posso e dovrei fare meglio, ed è quello su cui sto lavorando”, si legge su Ansa.

Foto: Instagram van Dijk