Van Dijk apre all’addio al Liverpool: “Sono stati dieci anni incredibili e sarò sempre grato. Vedremo cosa succederà”

20/11/2026 | 21:35:31

Virgil Van Dijk, il cui contratto scade il 30 giugno del 2027, ha rilasciato un’intervista a Sky Sports UK in cui ha parlato del suo futuro, lasciando una porta aperta all’addio al Liverpool dopo dieci anni: “La cosa principale è che mi sento bene e mi sto prendendo cura di me stesso e, come hai detto tu, ho ancora molti anni davanti a me. Qualunque cosa accadrà dopo questa stagione, lo vedremo. Se qualcuno dice o fa trapelare che sa cosa farò la prossima stagione, è falso perché in questo momento non ne ho idea. Ma è stato un viaggio incredibile (al Liverpool, ndr), quasi 10 anni, e ha rappresentato una grande parte della mia vita e sarò per sempre grato per tutto quello che è successo in quegli anni. Se rinnoverò lo vedremo allora, altrimenti dirò addio in estate”.

Foto: X Liverpool