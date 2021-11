Van der Vaart: “Vedere Messi ormai mi rattrista. Cammina in campo, mentre CR7 combatte su ogni palla”

Rafael Van der Vaart, ex centrocampista olandese, tra le altre, anche dell’Inter, ha parlato a Ziggo Sport in merito alle condizioni di Messi e Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole: “Vedere Messi ora mi rattrista. È una questione di volontà. Messi è molto ricercato dai compagni e se non segna o non fa assist è perché ha giocato una pessima partita. Neymar ha molto di più, quello sguardo aperto e anche Mbappé. Messi, invece, pare non si adatti al Psg. Come se non volesse. Quando vedi Cristiano Ronaldo, per esempio, so che sono due tipi di giocatori completamente diversi. Ma lui sta lottando, combattendo su ogni palla. Vuole portare la squadra ad un altro livello. Messi cammina in campo e penso. Sto iniziando ad arrabbiarmi con Messi. Ed è un peccato, perché un giocatore del genere non nascerà mai più. Credo avesse già iniziato con Ronald Koeman. In realtà era un rifiuto di lavorare e non va bene per un giocatore come Messi”.

Foto: Twitter personale