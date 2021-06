Van der Vaart: “Spero che l’Olanda incontri la Spagna. Sono una squadra orrenda”

L’ex calciatore dell’Olanda e tra le altre, del Real Madrid, Rafael Van der Vaart, ha parlato alla tv olandese NOS, sulla sua nazionale e sulla possibile avversaria agli ottavi di finale.

Queste le sue parole: “La Spagna è una squadra orrenda. Non me ne vogliano ma spero che l’Olanda possa incontrarla. Non fanno altro che passarsi la palla in modo sterile e manca un giocatore che faccia il passaggio decisivo oltre che un grande finalizzatore. E’ la squadra che forse ha più deluso fin qui in questi Europei”.

Foto: Twitter personale