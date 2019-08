Donny Van de Beek è ormai da giorni in orbita Real Madrid. La trattativa è ancora bloccata, ma nel frattempo Rafael Van der Vaart, ex fantasista del Tottenham e dei Blancos, ha parlato dando un consiglio al giovane connazionale attualmente in forza all’Ajax: “Cosa farei al posto di Van de Beek? Fossi in lui – afferma all’emittente olandese NOS – andrei a Madrid in bicicletta”.

Foto: Echo.nl