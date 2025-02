Van der Sar sulla Juve: “Col PSV parte favorita, sorpreso da Kolo Muani. Il mio preferito? Conceicao”

Questa sera si gioca Juventus-PSV. Il dirigente sportivo e leggenda tra i pali Edwin van der Sar ha parlato della sfida a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla sfida: “Un pronostico? Direi 60% per la Juve e 40% per il PSV. Rispetto a settembre cambia tutto, stavolta si gioca su due partite. Ma laJuventus haqualità ed esperienza per passare il turno”.

Su Kolo Muani: “Sinceramente mi ha stupito. Cinque gol in tre partite sono tantissimi. È evidente che la squadra gioca per lui, e lui sta ripagando la fiducia nel migliore dei modi”.

Su Vlahovic: “Un realizzatore come lui non si discute. Ha segnato tanto alla Fiorentina e anche alla Juventus. Certo, come tutte le punte ha bisogno di fiducia e soprattutto di gol per sentirla più forte”.

Su Koopmeiners: “Lo avevamo monitorato anche per l’Ajax, ma non avevamo posto a centrocampo e così è andato all’Atalanta”. E aggiunge: “Koop è un numero 8 completo, a me piace molto. Forse il fatto di giocare contro il PSV, in un ambiente che conosce, lo aiuterà a sbloccarsi”.

L’esperienza alla Juve: “Pentito della scelta? Assolutamente no. Giocare nella Juventus e vivere a Torino per due anni è stata una bellissima esperienza. Certo, avrei voluto avere più successo, ma sono stato il primo portiere straniero del club: è stato comunque un onore”.

Su Di Gregorio: “L’ho visto giocare qualche partita e mi sembra un buon portiere. Se la Juventus lo ha scelto dopo Buffon e Szczesny, un motivo ci sarà”.

Su Conceicao: “È il mio giocatore preferito della Juventus. Ha talento, una mentalità da top e non si risparmia mai. Sono felice per lui e per la Juve. E attenzione: in una sfida come quella contro il PSV potrebbero bastare due sue giocate per fare la differenza”.

Foto: X Ajax