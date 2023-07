Van der Sar: “Sono felice di condividere che non sono più in terapia intensiva”

Edwin Van der Sar non è più in terapia intensiva. Il direttore generale dell’Ajax, però resterà ancora in ospedale per ulteriori accertamenti dopo l’emoraggia cerebrale subita lo scorso 8 luglio. L’annuncio delle sue condizioni sul profilo Twitter del Direttore Generale dei lancieri, fotografato con sua moglie Annemarie: “Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per tutti i messaggi grandi e solidali. Sono felice di condividere che non sono più nel reparto di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il prossimo passo nella mia guarigione”.

Foto: Twitter Van der Sar