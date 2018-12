Van der Meyde: “Il Psv non ha niente da perdere, ma sull’Inter so per certo una cosa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andy Van der Meyde, ex centrocampista di Inter e Psv, ha parlato della partita di Champions League di stasera tra queste due squadre: Stasera la partitissima di San Siro la vedrà in televisione. Andy, l’Inter di oggi le piace? “L’Inter adesso è un club stabile: ha bisogno di una persona sola e forte al vertice per poter competere al top in Europa”. Come andrà a finire la corsa dei nerazzurri in Champions? “Spero che l’Inter passi agli ottavi. I nerazzurri sono la mia squadra, sono ancora tifoso interista. Per il Tottenham al Camp Nou sarà difficile. Il Barcellona potrebbe mettere in campo una squadra B, gli inglesi andranno con la squadra più forte: sarà una partita interessante. Il Psv a Milano non ha niente da perdere, ha giovani di valore come Lozano. Ma sono certo di una cosa: quando l’Inter gioca in casa e deve vincere, l’Inter alla fine vince”. Chi le piace dei nerazzurri? “Perisic, capitan Icardi, Nainggolan. Si divertono, lo vedi nei loro sorrisi: insieme fanno una buona squadra. Spalletti ha carattere quando allena, quando vive la partita dietro la linea laterale. Si vede che c’è un buon legame con la squadra”.

Foto: pinterest.com