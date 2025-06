Van der Brempt: “L’obiettivo del Como è l’Europa. Il club è in grande crescita”

28/06/2025 | 17:00:34

Il giocatore del Como, Van der Brempt, ha parlato a Dazn, soffermandosi sulle ambizioni del club lombardo.

Queste le sue parole: “Vogliamo ottenere un biglietto per l’Europa. È un obiettivo ambizioso? Vedrete. Il Como sta crescendo molto, così come tutta la Serie A. A causa dei miei sfortunati infortuni al bicipite femorale, ho sempre dovuto lottare per tornare. Spero di raggiungere un livello più alto e costante. Così tornerò automaticamente anche nel Belgio”.

Foto: logo Como