Van der Brempt: il Sassuolo ci riprova. Il Genoa in attesa

16/07/2026 | 23:20:22

La rivisitazione sulle fasce del Como porterà inevitabilmente a qualche addio. Vojvoda andrà all’Udinese, torniamo su Van der Brempt dopo quanto anticipato nei giorni scorsi. Il Sassuolo ci ha riprovato ed è tornato a bussare nelle ultime ore, bisogna inquadrare una formula che vada oltre il prestito con diritto di riscatto. Anche il Genoa è in azione, interessato, chi riuscirà a convincere per primo il Como si assicurerà un prezioso rinforzo di fascia.

Foto: Instagram Van der Brempt