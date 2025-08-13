Ufficiale: van den Berg è un nuovo giocatore del Colonia

13/08/2025 | 17:25:40

“Il Colonia si è ulteriormente rinforzato nel ruolo di difensore centrale. Rav van den Berg arriva dal Middlesbrough FC al Colonia. Il 21enne ha firmato un contratto a lungo termine fino all’estate 2030. Rav van den Berg è nato il 7 luglio 2004 a Zwolle, nei Paesi Bassi. È stato formato calcisticamente nel PEC Zwolle, dove ha debuttato in Eredivisie nel maggio 2021 all’età di 16 anni. Nella stagione successiva è sceso in campo dieci volte in prima divisione per lo Zwolle. Nell’estate 2022, il club della sua città natale è retrocesso nella Keuken Kampioen Divisie. Prima del trasferimento al Middlesbrough FC, ha giocato altre 17 partite nella seconda divisione olandese. Nella sua stagione d’esordio con il club inglese di seconda divisione, il difensore centrale della nazionale olandese Under 21 è stato nominato subito Player of the Season e Young Player of the Season (34 presenze, un gol). Nella scorsa stagione, Van den Berg è partito titolare 23 volte con gli inglesi (27 presenze complessive)”.

Foto: sito Colonia